نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. حقيقة مشاركة صلاح مع ليفربول والأردن تفاجئ العراق والزمالك يتعاقد مع لاعب جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 29-1-2024 في السطور التالية:

حقيقة مشاركة صلاح مع ليفربول

تداول رواد التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية اخبار تفيد تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قائمة ليفربول المشاركة ضد تشيلسي.

ويواجه ليفربول نظيره تشيلسي يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الواحده والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وحتى الآن لم يعلن فريق ليفربول القائمة النهائية التي سوف تشارك في مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر ان يعلن الفريق الإنجليزي قائمة الفريق يوم غد الثلاثاء.

الزمالك يتعاقد مع صفقة جديدة

أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي برئاسة المحاسب فايز عريبي عن موافقتها علي إنتقال معاجم ولاعب وسط الفريق محمد عاطف الي صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية

وقد إنضم محمد عاطف الي صفوف طنطا بداية الموسم الماضي قادما من صفوف نادي بطليم وقد بدأ مشوارة في قطاع الناشئين بنادي الاسماعيلي

الأردن تفاجئ العراق بسيناريو مجنون

حقق منتخب الاردن فوزا هاما أمام نظيره منتخب العراق 3-2، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023، والتي تقام في دولة قطر هذا العام، ليحسم صعوده إلى ربع النهائي.

وانتهت المباراة بفوز الاردن على حساب العراق بنتيجة 3-2