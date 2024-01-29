نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم الأهلي يفسخ عقده وينتقل للمصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى النادي المصري البورسعيدي جميع التفاصيل الخاصة بضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صلاح محسن وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم موقع " دوت الخليج الرياضي"، أن النادي المصري أنهى كافة التفاصيل بعدما أبدى رغبته الشديدة في الحصول على خدمات اللاعب والتوقيع لمدة 3 مواسم ونصف ولكن يتبقى فقط خطوة واحدة متبقية قبل الإعلان الرسمي، بعدما تم الاتفاق على جميع بنود التعاقد.

وسيعلن النادي المصري عن الصفقة وضم اللاعب لصفوفه فور فسخ تعاقد المهاجم صلاح محسن مع الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة.

وقد استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبه من إعارته إلى سيراميكا كليوباترا خلال الفترة الماضية حيث أنه خاض مع الأحمر منذ عودته سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

