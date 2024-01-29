ميسي وسواريز يقودان تشكيل إنتر ميامي الرسمي لمواجهة الهلال في كأس موسم الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خيراردو مارتينو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الهلال في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "المملكة أرينا" في كأس موسم الرياض.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنتر ميامي والهلال في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إنتر ميامي الرسمي لمواجهة الهلال في كأس موسم الرياض

حراسة المرمى: دراك كاليندر.

خط الدفاع: دي أندري يدلين، توماس أفيلس، سيرجي كريفتسوف، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، جوليان جريسيل، ديفيد رويز.

خط الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض

تذاع مباراة إنتر ميامي ضد الهلال مساء اليوم الإثنين، عبر العديد من القنوات الفضائية الناقلة لهذا اللقاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهم bein Sports 1 HD وSSC السعودية وmbc1 والسعودية الرياضية1 والكويت الرياضية.

