نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يفاجئ أبو جبل بقرار ناري بعد مباراة مصر والكونغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، انباء خلال الساعات الحالية عن تراجع النادي الاهلي عن ضم حارس مرمى البنك الاهلي محمد أبو جبل ليكون بديلا الشناوي بعد إصابته خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا.

الاهلي يقرر فسخ عقده مع أبو جبل



وقد اتم النادي الاهلي اتفاقه مع مسوؤلي البنك الاهلي في ضم محمد ابو جبل حارس المرمى لتعويض غياب محمد الشناوي وذلك لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، ولكن عقب خروج منتخب مصر من البطولة وشارك فيها ابو جبل تداول أنباء حول تراجع الاحمر عن ضم حارس البنك.

وشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.



وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.

وبعد خروج منتخب مصر تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح، وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة نظيره منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.