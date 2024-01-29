نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب قطر فوزا كبيرا بهدفين مقابل هدف بللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد البيت في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس آسيا.

أهداف مباراة قطر وفلسطين

سجل عدي دباغ الهدف الأول لفلسطين في الدقيقة 37 وعاد حسن الهيدوس بالتعادل لقطر بتمريرة لأكرم عفيف في اخر الدقائق وانتهى الشوط 1/1.

واحرز أكرم عفيف الهدف الثاني من ضربة جزاء احتسبها لهم الحكم وانتهت المباراة 2/1.