نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر تتأهل لدور الثمانية بعد الفوز على فلسطين في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب قطر فوزا كبيرا بهدفين مقابل هدف بللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد البيت في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس آسيا.

الشوط الأول

وبدأت أحداث مباراة قطر وفلسطين برتم بطئ نسبيا وتعددت محاولاتهم لتسجيل هدف أول حتى سجل عدي دباغ الهدف الأول لفلسطين في الدقيقة 37 وعاد حسن الهيدوس بالتعادل لقطر بتمريرة لأكرم عفيف في اخر الدقائق وانتهى الشوط 1/1.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني من مباراة قطر وفلسطين وتعددت محاولات فلسطين لتسجيل هدف الفوز وكذلك قطر وسجل أكرم عفيف الهدف الثاني من ضربة جزاء احتسبها لهم الحكم وانتهت المباراة 2/1.

