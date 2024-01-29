عبدالله الحمدان يسجل الهدف الثاني في شباك إنتر ميامي "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة -

سجل عبدالله الحمدان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الهدف الثاني في مرمى نادي إنتر ميامي الأمريكي باللقاء الذي يجمعهم الآن بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

الحمدان يسجل هدف الهلال الثاني

وسجل الحمدان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الهدف الأول في مرمى نادي إنتر ميامي الأمريكي بالدقيقة 13 لتصبح النتيجة 2/0.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وإنتر ميامي

تردد ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.