نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يسجل الهدف الأول في مرمى إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل ميتروفيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الهدف الأول في مرمى نادي إنتر ميامي الأمريكي باللقاء الذي يجمعهم الآن بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات كأس موسم الرياض. ميتروفيتش يسجل هدف الهلال وسجل ميتروفيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الهدف الأول في مرمى نادي إنتر ميامي الأمريكي بالدقيقة 10 بتمريرة لسافيتش. القنوات الناقلة لمباراة الهلال وإنتر ميامي تردد ssc sports 1 القمر: بدر التردد: 12380 الاستقطاب: أفقي

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