شريف إكرامي ورمضان صبحي يقدمان واجب العزاء في العامري فاروق

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أحمد جودة - القاهرة -



تقدم شريف اكرامي ورمضان صبحي واجب العزاء في العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق.

شريف إكرامي ورمضان صبحي يقدمان واجب العزاء

ويقام حاليًا عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق في مسجد المشير طنطاوي بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي ونجوم الرياضة.

وتوفي العامري فاروق يوم الجمعة الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية إدت إلي دخول أحدي المستشفيات بسبب نزيف في المخ.

وعلي صعيد أخر يستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء يوم الخميس القادم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها أحد أيام 14 أو 15 فبراير في الجزائر.