نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يتقدم بثلاثية أمام إنتر ميامي في كأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال وإنتر ميامي بتقدم الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "المملكة أرينا" في كأس موسم الرياض.

أحداث الشوط الأول لمباراة الهلال وإنتر ميامي

سجل أليكساندر ميتروفيتش أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 10، بعد تمريرة رائعة من سافيتش إلى زميله ميتروفيتش الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بنفس القدم، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف عبد الله الحمدان الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 13، بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وقلص لويس سواريز الفارق لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 37، بعد تسديدة من جوليان، تصدى لها الحارس ليتابعها سواريز بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 38 بداع التسلل.

وعزز ميشيل ديلجادو التقدم بالهدف الثالث لصالح الهلال في الدقيقة 44، بعد عرضية من أليكساندر ميتروفيتش من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها ديلجادو برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.