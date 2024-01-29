شاهد هالحين بجودة عالية (Messi) دون تقطيع (3 - 1).. بث مباشر مشاهدة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد هالحين بجودة عالية (Messi).. بث مباشر مشاهدة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

جولة منافسة عالمية بين فريقي Alhilal Vs Inter Miami اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض اليوم، تقدم فريق الهلال السعودي في الدقيقة 10 بالهدف الأول عن طريق ميتروفيش، ثم سجل الهلال اله‍دف الثاني في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، ونجح سواريز من تسجيل هدف أول لانتر ميامي ليقص الفارق في الدقيقة 34، سجل ديلجادو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 44 من عمر الشوط الاول، شاهد هالحين بجودة عالية (Messi).. بث مباشر مشاهدة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض، في ليلة تاريخية تتقاطع فيها أضواء المملكة مع نجوم الكرة العالمية، يستضيف الهلال السعودي نظيره إنتر ميامي الأمريكي في صراع كروي يعكس تميز الفرق وعبقرية اللاعبين. يشتعل ملعب المملكة أرينا بحماس المشجعين وبريق المهارات.

حيث يتصارع الفريقان على الأرض لنيل لقب كأس موسم الرياض. بينما يتألق لاعبو إنتر ميامي مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز، يسعى الهلال لتحقيق الانتصار وترك بصمة قوية في عالم الكرة العالمية. إنها مواجهة لا تُنسى، تمزج بين شغف الجماهير وبريق النجوم، وستظل خالدة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة.

شاهد هالحين بجودة عالية (Messi).. بث مباشر مشاهدة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية على موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها متابعيها وقرائها، لتسهيل عمليات البحث في جوجل وجمع المعلومات الكافية، لذلك يرصد لكم كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي اليوم من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس موسم الرياض.

ومقرر أن تقام المباراة بين فريقين الهلال وإنتر ميامي، على أرضية ملعب المملكة أرينا، ضمن أولى مباريات كأس موسم الرياض الموسم الحالي.

حيث أن مسابقة كأس موسم الرياض من ثلاث مباريات وتجمع الأولى بين الهلال وإنتر ميامي، ثم يلاقي النصر السعودي ضد إنتر ميامي، والثالثة بين ديربي السعودية النصر والهلال.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الهلال وإنتر ميامي وجود عدد كبير من النجوم أبرزهم رباعي إنتر ميامي، ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

متى موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي؟

وسوف تنطلق مباراة الهلال السعودي وإنتر ميامي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وإنتر ميامي

تذاع أحداث مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض عبر قناة beIN sports HD المفتوحة، وتذاع أيضًا عبر قنوات SSC الرياضية السعودية، وشبكة قنوات MBC، بالإضافة إلى تطبيق شاهد.

تردد قناة ksa sport على نايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ksa sport على عرب سات

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة mbc على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة mbc على عرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

تردد قناة beIN Sports HD على سهيل سات

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معلق مباراة الهلال وإنتر ميامي

يتولى المعلق الرياضي الكبير حسن العيدروس عبر بي إن سبورتس، فهد العتيبي ومدحت شلبي عبر تطبيق شاهد، وعلي سعيد الكعبي عبر إم بي سي.

تشكيل مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

تشكيل إنتر ميامي:-

حراسة المرمى: دارك كاليندير.

خط الدفاع: توماس أفيليش، كريفستوف، نوح آلين.

خط الوسط: أندريه يدلين، جراسيل، سيرجيو بوسكيتس، رويز، جوردي ألبا.

خط الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي

تشكيل الهلال السعودي:-

حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: ياسر الشهراني، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، رينان لودي

خط الوسط: مالكوم، روبين نيفيز، سافيتش، ميشيل ديلجادو

خط الهجوم: ميتروفيتش، عبدالله الحمدان

بطاقة تعريف مباراة الهلال السعودي وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

1. التوقيت والملعب:

- المباراة تقام مساء اليوم الإثنين.

- يُلعب اللقاء على ملعب المملكة أرينا.

2. المنافسة:

- جزء من كأس موسم الرياض، حيث يشارك الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.

3. التشكيل المتوقع:

- يتوقع أن يدخل الهلال المباراة بتشكيل قوي يضم نجومه البارزين.

- إنتر ميامي يعتمد على لاعبين مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز.

4. التوقعات والضغط:

- يُتوقع أن تكون المباراة مثيرة بفعل التاريخ الرياضي للفريقين ووجود نجوم بارزين.

- الضغط الجماهيري والرغبة في الفوز تضيف جوًا خاصًا للمباراة.

5. القنوات الناقلة:

- تُنقل المباراة عبر قناة beIN sports HD وقنوات SSC الرياضية السعودية وشبكة MBC وتطبيق شاهد.

6. معلقو المباراة:

- تعليق حسن العيدروس عبر بي إن سبورتس.

- فهد العتيبي ومدحت شلبي عبر تطبيق شاهد.

- علي سعيد الكعبي عبر إم بي سي.

7. الأندية الأخرى:

- يتبع اللقاء مواجهات أخرى في كأس موسم الرياض، بمشاركة النصر السعودي وإنتر ميامي، ومواجهة بين النصر والهلال.

8. نجوم إنتر ميامي:

- رباعي إنتر ميامي يتألقون، ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، يُشير إلى حضور قوي للفريق الأمريكي.

9. التحضيرات:

- كلا الفريقين قد قاموا بتحضيرات مكثفة لهذه المواجهة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والانطلاق بأفضل أداء.

10. تأثير المباراة:

- يُتوقع أن تترك المباراة أثرًا كبيرًا في مسار الفريقين وتحديد مستوياتهم في الكأس وتعزيز مكانتهما في العالم الرياضي.