نجم المغرب خارج تشكيلة الأسود في الكان

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رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب المغربي، لخوض مواجهة معقدة أمام جنوب أفريقيا، بعد غد الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، تخلف الاعب سفيان بوفال عن المران الجماعي لأسود الأطلس، والذي شهد أيضا غياب حكيم زياش لليوم الثالث على التوالي.

وهو ما جعل الإحباط يسيطر على معسكر منتخب المغرب، نظرا لعدد الإصابات في صفوفه.

وأكدت بعص المصادر أن بوفال مصاب في ربلة الساق، وهو الأمر الذي يزعج الجهاز الفني للمنتخب المغربي، قبل لقاء جنوب أفريقيا، إذ قد يضطر المدرب وليد الركراكي إلى البحث عن البديل المناسب للاعب.