انت الأن تتابع خبر مدرب المنتخب المغربي يرفض مصافحة منافسيه! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبّر وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة أسود الأطلس ضد منتخب جنوب إفريقيا، المقررة الثلاثاء في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا عن تأثير الطقس على لاعبيه: "بكل صدق، لم يعد ممكنًا بعد كل هذه المدة التي قضيناها هنا، الحديث عن الطقس والحرارة والمعيقات المرتبطة بالمناخ".

وحول مواجهة المنتخب المغربي القادمة، قال: "لم يعد هناك مجال للخطأ، فالخسارة تعني العودة للديار، وهذا ما لا نقبله، مثلما لن يقبله أنصار منتخب المغرب، رابع العالم".

وواصل المدرب المغربي: "جنوب إفريقيا كان أول وآخر منتخب هزمنا بعد المونديال.. لكن ينبغي معرفة أننا واجهناهم في التصفيات بنصف الفريق الرسمي فقط، حيث كان النصف الآخر غائبا".

وحول العقوبة القاسية التي تلقاها المدرب، قبل أن تخفف: "أشكر الكاف على تصحيح خطأ معاقبتي بعد مباراة الكونغو.. كانت العقوبة قاسية.. عاقبوني لأني أمسكت يد لاعب من منتخبهم، وقد اعتذرت.. ومن الآن فصاعدًا لن أصافح لاعب منتخب منافس".

ليؤكد وليد الركراكي على جاهزية أسود الأطلس، وأنه جهز كل السيناريوهات الممكنة في المباراة.