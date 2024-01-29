عاجل.. تشكيل السنغال الرسمي لمواجهة كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة كوت ديفوار في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين على ملعب "ياموسوكرو"، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق صافرة البداية لمشاهدة بث مباشر مباراة السنغال وكوت ديفوار في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل السنغال الرسمي لمواجهة كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: موسى نياكاتي، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، إسماعيل ياكوبس.

خط الوسط: بابي سار، لامين كامارا، كريبان دياتا.

خط الهجوم: حبيب ديالو، ساديو ماني، إسماعيلا سار.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

تذاع مباراة منتخب السنغال ضد منتخب كوت ديفوار مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا beIN AFCON 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي، كما تذاع أيضًا على القناة الجزائرية الأرضية.