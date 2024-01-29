نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الإسماعيلي يفسخ تعاقده مع النادي بالتراضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات القليلة الماضية قلق داخل جدران النادي الإسماعيلي، بسبب مطالبة بعض اللاعبين بالرحيل عن القلعة الصفراء خلال الميركاتو الشتوي الجاري، كما أنه طلب البعض الأخر الحصول على باقي مستحقاته المالية المتأخرة.

محمود الشبراوي يفسخ عقده مع الإسماعيلي

وشهدت الساعات الأخيرة داخل جدران الإسماعيلي فسخ نجم الفريق تعاقده مع النادي ورحيله عن القلعة الصفراء خلال الميركاتو الجاري.

حيث أكدت مصادر مسئولة داخل النادي الإسماعيلي عن فسخ محمود الشبراوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تعاقده مع النادي خلال اللحظات الأخيرة من مساء اليوم بالتراضي.

وتنازل الشبراوي عن مستحقاته المالية للموسم الماضي والحالي مقابل فسخ تعاقده مع الإسماعيلي والرحيل عن صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان الشبراوي قد أبدى إلى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بسبب سوء التوفيق الذي يعاني منه منذ إنضمامه إلى القلعة الصفراء، مؤكدا أنه غير قادر على إضافة المزيد للنادي الإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة.

ويقترب محمود الشبراوي من الإنضمام إلى صفوف فريق المقاولون العرب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر.