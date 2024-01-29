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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن حقيقة ما تداول خلال الساعات الماضية عن تراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن ضم حارس مرمى البنك الاهلي، محمد ابو جبل على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم لتعويض غياب الشناوي بسبب الإصابة.

الغندور يُعلنها ويكشف حقيقة تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، انباء خلال الساعات الماضية عن تراجع النادي الاهلي عن ضم حارس مرمى البنك الاهلي محمد أبو جبل ليكون بديلا الشناوي بعد إصابته خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا.

ونشر خالد الغندور صورة لابو جبل عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "رسميا الأهلي يتراجع عن الصفقة بسبب مباراة الكونغو".

وشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.

وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.

وبعد خروج منتخب مصر تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح، وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة نظيره منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

