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أحمد جودة - القاهرة - قطار السكة الحديد يعبر محطة البترول بدورى المحترفين

حقق فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد فوزا مهما على نظيره فريق بترول أسيوط بقيادة احمد عبد المقصود بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد البترول في الجولة الاخيرة بدورى المحترفين بحضور الدكتور محمد حسين رئيس نادي السمة وعبد الرحمن مرزوق عضو مجلس إدارة نادي السكة الحديد.



جاءت المباراة قوية وسريعة واتسم بالاداء الجيد والحماس.

جاء هدف المباراة في الدقيقة 9 من الشوط الأول عن طريق محمود عبد العاطي.



بهذه النتيجة يصعد السكة الحديد إلى الصعود لدوري الصعود للدوري الممتاز عند النقطة 29 محتلا المركز السابع بينما تجمد رصيد بترول اسيوط عند النقطة 28 محتلا المركز الحادي عشر لهبوط لدوري القسم الثاني ب.



أدار المباراة الحكم عبد الرحمن صالح حكم ساحه وعاونه عمران فريح مساعد اول ومحمد القاضي مساعد ثان ويحيى عبد الحميد حكم رابع وعاطف الشعيني مراقب مسابقات.



ترتيب المجموعة

1- بتروجيت 45 نقطة

2- وادي دجلة 38 نقطة

3- حرس الحدود 36 نقطة

4- غزل المحلة 35 نقطة

5- لافيينا 31 نقطة

6- طنطا 30 نقطة

7- السكة الحديد 29 نقطة

8- بروكسي 29 نقطة

9- القناة 28 نقطة

10- راية 28 نقطة

11- بترول اسيوط 28 نقطة

12- ابو قير 25 نقطة

13- وي24 نقطة

14- اسوان 22 نقطة

15- دكرنس 21 نقطة

16- مكادى 15 نقطة

17- جمهورية شبين 14 نقطة

18- النجوم 13 نقطة

19- مصر للمقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 6 نقاط