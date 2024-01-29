نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 23 هدف ونتائج مثيرة لفرق بنى سويف والفيوم بالجولة 13 بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 23 هدف ونتائج مثيرة لفرق بنى سويف والفيوم بالجولة 13 بالقسم الثالث

أختتمت منافسات الجولة 13 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف.



وشهدت نتائج مباريات الجولة عدة أرقام ومشاهد هامة والتى جاء أبرزها فى الغزارة التهديفية حيت تم إحراز 23 هدف خلال 5 مباريات.

وحافظ توت عنخ امون على صدارة جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن بنى سويف اقرب منافسيه، فيما تذوق مطرطارس طعم الفوز لاول مرة منذ بداية المسابقة وذلك من خلال تلك الجولة.

حيث سقط مركز شباب اطسا فى الخسارة بنتيجة 3/1 أمام ضيفه نادى بنى سويف بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز الفيوم، واحرز هشام عبد الشافى وعمر محمد واحمد منصور اهداف بنى سويف فيما أحرز صدام محمد هدف اطسا، ليرتفع رصيد نادى بنى سويف للنقطة 29 بالمركز الثانى فيما توقف رصيد مركز شباب اطسا عند 5 نقاط بالمركز العاشر.

فيما تلقى مركز شباب ابشواى الخسارة بنتيجة 3/2 أمام شقيقه نادى مطرطارس، ليتوقف رصيد ابشواى عند 16 نقطة فيما ارتفع رصيد مطرطارس للنقطة 6.

وحقق مركز شباب الفيوم فوزا بنتيجة 4/1 أمام شقيقه نادى ابو كساة، ليرتفع رصيد مركز شباب الفيوم للنقطة 17 فيما توقف رصيد نادى ابو كساة عند 10 نقاط.



وحقق نادى توت عنخ امون فوزا خارج الديار أمام نادى أهلى الغرق بنتيجة 3/1 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب الفيوم ، ليرتفع رصيد توت عنخ امون للنقطة 39 فيما توقف رصيد اهلى الغرق عند 17 نقطة.

وحقق مركز شباب سنورس فوزا بنتيجة 4 /1 أمام نظيره مركز شباب سمسطا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب سنورس، ليرتفع رصيد سنورس للنقطة 28 فيما توقف رصيد سمسطا عند 17 نقطة.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - توت عنخ امون 39 نقطة.

2 - بنى سويف 29 نقطة.

3 - سنورس 28 نقطة.

4 - اهلى الغرق 17 نقطة.

5 - سمسطا 17 نقطة.

6 - مركز شباب الفيوم 17 نقطة.

7 - ابشواى 16 نقطة.

8 - ابو كساة 10 نقاط.

9 - مطرطارس 6 نقاط .

10 - اطسا 5 نقاط