نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفريق يقدم الأداء المثالي.. تصريحات مدرب قطر بعد الفوز على فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهم هو تأهلنا للدور المقبل لكن الفريق لم يقدم المطلوب والشكل المثالي وارتكبنا الكثير من الأخطاء، ربما كان لزاما علينا الحفاظ أكثر على الكرة ولكننا واجهنا مباراة صعبة أمام منتخب فلسطين والتأثر ببعض الجوانب العاطفية الخاصة بالقضية الفلسطينية وهو ماأثر على أداء بعض لاعبينا.

تصريحات مدرب قطر

حاولنا إتاحة مساحة أكبر لبيدرو بتغيير قلبي الدفاع وهذا هو السبب الرئيسي.

هدوء الجماهير يرجع للتعاطف بالطبع مع القضية الفلسطينية ونحن نتفهم هدوء المدرجات اليوم جيدا

بالتأكيد أكرم عفيف لاعب مهم ومختلف ونتمنى دائما أن نراه هكذا لأنه يصنع الفارق بكل تأكيد

مباراة اليوم هي مباراة خاصة كما ذكرت وفي النهاية يجب أن نتحدث عن الرياضة وفي النهاية تمكننا من تحقيق الفوز