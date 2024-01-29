نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليونيل ميسي يسجل الهدف الثاني في مرمى الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لصالح إنتر ميامي أمام الهلال في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "المملكة أرينا" في كأس موسم الرياض.

وجاء الهدف في الدقيقة 53، عن طريق ركلة جزاء، نفذها ليونيل ميسي بتسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 3-2 لصالح الزعيم.

وتذاع المباراة حاليًا على قناة SSC1 HD، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

