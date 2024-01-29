نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميامي يسجل الهدف الثالث في شباك الهلال بكأس الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن ديفيد رويز من تسجيل الهدف الثالث والتعادل لصالح إنتر ميامي أمام الهلال في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "المملكة أرينا" في كأس موسم الرياض.

وجاء الهدف في الدقيقة 54، بعد تمريرة من ليونيل ميسي إلى زميله ديفيد رويز الذي راوغ الدفاع وسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 3-3.

وتذاع المباراة حاليًا على قناة SSC HD، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.