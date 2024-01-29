نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوسري والشهري على رأس الهجوم.. تشكيل السعودية المتوقع أمام كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، على تشكيل الأخضر الذي سيواجه كوريا الجنوبية، في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا 2024.

موعد مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية

يلتقى المنتخب السعودي مع نظيره الكوري الجنوبي، مساء، غدًا، الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 على ملعب "المدينة التعليمية"، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات ثمن نهائي أمم آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل السعودية المتوقع أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمي: أحمد الكسار

خط الدفاع:علي البليهي - حسان تمبكتي - علي لاجامي

خط الوسط: محمد البريك - محمد كنو - عبد الإله المالكي - سامي النجعي - سعود عبدالحميد

خط الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري

تنقل مباراة السعودية كوريا في دور الـ16 من كأس آسيا 2024 على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، وعلى قناة الرابعة الرياضية في العراق، وعبر قناة بي إن سبورت في بقية بلدان الوطن العربي.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند على الشبكة القطرية هي باقة البطولة "beIN ASIAN CUP"، وعلى المجموعة السعودية ستتابعها على "SSC1 HD".

