نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمام أعين ميسي.. الهلال يكتسح إنتر ميامي بالأربعة في كأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا كبيرًا أمام نظيره إنتر ميامي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "المملكة أرينا" في كأس موسم الرياض.

أحداث مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

سجل أليكساندر ميتروفيتش أول أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 10، بعد تمريرة رائعة من سافيتش إلى زميله ميتروفيتش الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بنفس القدم، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف عبد الله الحمدان الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 13، بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وقلص لويس سواريز الفارق لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 37، بعد تسديدة من جوليان، تصدى لها الحارس ليتابعها سواريز بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 38 بداع التسلل.

وعزز ميشائيل ديلجادو التقدم بالهدف الثالث لصالح الهلال في الدقيقة 44، بعد عرضية من أليكساندر ميتروفيتش من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها ديلجادو برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز ليونيل ميسي الهدف الثاني لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 53، عن طريق ركلة جزاء، نفذها ليونيل ميسي بتسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن ديفيد رويز من تسجيل الهدف الثالث والتعادل لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 54، بعد تمريرة من ليونيل ميسي إلى زميله رويز الذي راوغ الدفاع وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح مالكوم فيليبي في تسجيل الهدف الرابع لصالح الهلال عند الدقيقة 88، بعد عرضية من ياسر الشهراني من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها مالكوم برأسية، لم يتمكن الحارس كاليندر من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في منتصف المرمى.