الرياضة

عاجل.. كواليس انضمام صلاح محسن لصفوف المصري بعيدا عن مجلس الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف مصدر مسئول داخل النادي المصري البورسعيدي، عن مدة تعاقد صلاح محسن  محسن، مهاجم الأهلي،  القريب من الانضمام لصفوف الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كواليس انضمام صلاح محسن للمصري

كشف مصدر في النادي المصري   أنه تم التعاقد مع لاعب الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف انتقال نهائي.

وأضاف المصدر أن المفاوضات تمت عن طريق اللاعب بعيدا عن مجلس الإارة في انتظار إنهاء اجراءات تعاقد اللاعب مع الأهلي  ليتم الاعلان بشكل رسمي.

وجاء تفاوض مسئولو النادي البورسعيدي، مع اللاعب بسبب رفض مجلس إدارة الأهلي التعامل مع نظيره المصري

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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