نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام النادي الأهلي بفسخ تعاقده مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام.

الأهلي يفسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضي

وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة.

وقد أنهى النادي المصري البورسعيدي جميع التفاصيل الخاصة بضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صلاح محسن وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقد علم موقع " دوت الخليج الرياضي"، أن النادي المصري أنهى كافة التفاصيل بعدما أبدى رغبته الشديدة في الحصول على خدمات اللاعب ولكن يتبقى فقط الإعلان الرسمي، بعدما تم الاتفاق على جميع بنود التعاقد.

وسيعلن النادي المصري عن الصفقة وضمه اللاعب لصفوفه بعدما فسخ المهاجم صلاح محسن تعاقده مع الأهلي.

وقد استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبه من إعارته إلى سيراميكا كليوباترا خلال الفترة الماضية حيث أنه خاض مع الأحمر سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

