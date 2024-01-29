ساندوتش الكان| فيتوريا هايص والاتحاد لايص

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أحمد جودة - القاهرة -

ودع منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا، بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد تعرضه للخسارة على يد الكونغو الديمقراطية، في المبارة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الستة عشر من المسابقة.

فيتوريا هايص والاتحاد لايص



وضع فيتوريا اتحاد الكرة المصري في مأزق، بعد المستوى الغير مرضي في بطولة كأس أمم إفريقيا، وبسبب سوء النتائج وعدم تحقيق أي فوز خلال مشواره في المسابقة جعل الجميع يطالب بإقالته، وهذا يسقط اتحاد كرة في حيرة من آمره، إذا كان يجب عليه فسخ التعاقد وتسديد الشرط الجزائي أم الاستمرار عليه في ظل الهجوم الشرس من جماهير المنتخب المصري.



وبخروج المنتخب بهذا الأداء الباهت وضع اتحاد الكرة المصري في ورطة كبيرة، لإنه بهذا فعل أحد البنود المدرجة بعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ويتضمن عقد فيتوريا بند يتعلق بالشرط الجزائي وفقًا لما هو منصوص عليه في العقد لا يدخل هذا البند حيز التفعيل إلا بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا.

ومع وداع منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا جعل هذا البند حيز التفعيل، مما يعني أنه في حال الخروج من البطولة وجاءت رغبة اتحاد الكرة أو فيتوريا في إنهاء التعاقد يتعين على الطرف الراغب في فسخ العقد سداد الشرط الجزائي، والبالغ قيمته راتب 3 أشهر من راتب المدرب البرتغالي.



ويذكر أن فيتوريا يتحصل على راتب شهري يصل إلى 200 ألف يورو، ويتضمن هذا الراتب راتب المساعدين الأجانب العاملين مع روي فيتوريا، أما إذا جاءت رغبة البرتغالي في إنهاء عقده أو أراد اتحاد الكرة أن يقيل المدرب يتوجب على أي منهما سداد نحو 600 ألف يورو للآخر.



وجدير بالذكر أن اتحاد الكرة قد تعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا في يوليو 2022، بعقد يمتد لـ 4 سنوات، وحسبما نص العقد عليه كان يحق لأي من فيتوريا أو اتحاد الكرة من إنهاء العقد دون أي شروط جزائية بشرط وحيد أن يكون قبل بطولة أمم إفريقيا، ولكن حاليًا إذا رغب أي طرف منهما أي ينهي التعاقد سيدخل بند الشرط الجزائري حيز التفعيل بعد خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا 2023.