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أحمد جودة - القاهرة - مباشر الآن دون تقطيع (0 - 0).. بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

جولة إفريقية نارية بين منتخبي Senegal vs Ivory Coast اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا، مباشر الآن دون تقطيع (1 - 0) الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا، تقدم منتخب السنغال بالهدف الأول في شبا أصحاب الأرض مبكرًا منذ بداية الشوط الأول، ومازال منتخب السنغال حامل اللقب متقدم بهدف، وانتهى الشوط الأول من أحداث المباراة بتقدم حامل اللقب بهدف لينطلق الشوط الثاني بنتيجة 1-0، يهتم عدد كبير من جماهير كرة القدم العربية والإفريقية في القارة السمراء، بمواجهات بطولة كأس أمم إفريقيا، وتقام اليوم مواجهة نارية بين فريقي السنغال وكوت ديفوار في البطولة.

مباشر الآن دون تقطيع (1 - 0) الشوط الثاني .. بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

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مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

يلاقي منتخب السنغال حامل لقب كأس أمم إفريقيا نظيره منتخب كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقام مباراة السنغال وكوت ديفوار على أرضية ملعب ستاد شارليس كونان باني، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة.

ويواجه منتخب السنغال حامل لقب البطولة منتخب كوت غ، مباراته بمعنويات مرتفعة، بعد أن واصل سيطرته ونتائجه الجيدة، حيث تأهل إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة في المجموعات.

يعد منتخب السنغال المنتخب الوحيد الذي حصد 9 نقاط في دور المجموعات، محققًا 3 انتصارات على منتخبات الكاميرون وغينيا وجامبيا، ليتصدر المجموعة.

وتأهل منتخب كوت ديفوار أصحاب الأرض، فقد كان قاب أن احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جواره منتخبات غينيا الاستوائية ونيجيريا وغينيا بيساو.

يتسلح منتخب كوت ديفوار بعاملي الأرض والجمهور، 3 نقاط فقط، بفوز وحيد على غينيا بيساو، بينما تلقى هزيمتين ضد نيجيريا وغينيا الاستوائية.

متى موعد مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

وتقام مباراة السنغال وكوت ديفوار اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تاريخ مواجهات السنغال وكوت ديفوار

وتعتبر مباراة اليوم بين السنغال وكوت ديفوار هذه هي المواجهة السادسة التي تجمع بينهما، وسبق أن إلتقى من قبل في 5 لقاءات، ما بين ودية ورسمية.

وتمكن منتخب الأفيال من تحقيق الفوز في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في لقاءين، وحسم التعادل المواجهة الأخيرة بين المنتخبين.

وتعد مباراة اليوم هي الثالثة التي تجمع بن المنتخبين، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، فقد إلتقى في مواجهتين من قبل، وجاءت المواجهة الأولى في لقاء الميدالية البرونزية لنسخة 1965، والثانية في دور المجموعات لنسخة 1986، وتمكن منتخب الأفيال الافواريو من حسم المواجهتين لصالحه بنتيجة 0/1.

واستطاع أن يسجل لاعبو منتخب كوت ديفوار 8 أهداف في مرمى السنغال، واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط.

تشكيل مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

تشكيل منتخب السنغال:-

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: دياتا، كوليبالي، نيكاتي، جاكوبس

خط الوسط: كامارا، ديالو، غييي

خط الهجوم: سار، ساديو ماني، ديالو.

تشكيل منتخب كوت ديفوار:-

حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: سينغو - بولي - نديكا - كونان

خط الوسط: سانغاري - كيسيه - فوفانا

خط الهجوم: دياكيتي - كوامي - بيبي

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا

وتذاع أحداث مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 1 Max.

قناة BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة ‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة ‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3