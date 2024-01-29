انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض .. رونالدو ضد ميسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثيرون من محبي الكرة العربية، عن موعد مباراة النصر وإنتر ميامي خلال المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين في ثاني مباريات بطولة كأس موسم الرياض.

وينتظر بفارغ الصبر محبي الكرة العالمية والعربية مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض، حيث لقاء يجمع بين أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض على ملعب المملكة أرينا يوم الخميس 1 فبراير القادم، وتنطلق المواجهة المرتقبة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي