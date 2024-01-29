انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض .. رونالدو ضد ميسي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثيرون من محبي الكرة العربية، عن موعد مباراة النصر وإنتر ميامي خلال المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين في ثاني مباريات بطولة كأس موسم الرياض.
وينتظر بفارغ الصبر محبي الكرة العالمية والعربية مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض، حيث لقاء يجمع بين أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية.
موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض
- ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض على ملعب المملكة أرينا يوم الخميس 1 فبراير القادم، وتنطلق المواجهة المرتقبة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي
- ويمكنك متابعة مباراة النصر ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض عبر قناة بي إن سبورتس القطرية والمجانية وقناة السعودية الرياضية المفتوحة وقناة إم بي سي المفتوحة عبر النايل سات، بعدما أعلن الثلاث قنوات إذاعة بطولة كأس موسم الرياض بشكل مجاني.
- وانتهت منذ قليل المباراة الافتتاحية في كأس موسم الرياض بين فريقي الهلال ضد إنتر ميامي على ملعب المملكة أرينا، وانتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وشهدت المواجهة تواجد ليونيل ميسي ولويس سواريز.وثاني مواجهات بطولة كأس موسم الرياض ستكون بين النصر ضد إنتر ميامي، والمواجهة الأخيرة في البطولة بين الهلال ضد النصر يوم 8 فبراير القادم، وسيشارك كريستيانو رونالدو في البطولة بعدما تعافي تمامًا من الإصابة التي تعرض لها الفترة الأخيرة وكانت سببًا في إلغاء مباراتين في الصين.