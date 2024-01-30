سون يقود الهجوم.. تشكيل كوريا الجنوبية المتوقع أمام السعودية في كأس أمم آسيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، على تشكيل الشمشون الكوري الذي سيخوض مواجهة السعودية، في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2024 المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد السعودية

يلتقى المنتخب الكوري مع الأخضر السعودي، مساء، غدًا، الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 على ملعب "المدينة التعليمية"، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات ثمن نهائي أمم آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل كوريا المتوقع أمام السعودية

حراسة المرمي: جو هيون وو

خط الدفاع: لي كي جي - كيم مين جاي - هيونغ سيونغ هيون - سيول يونغ وو

خط الوسط: لي جاي سونغ - بارك يونغ وو - هوانغ إن بيوم - لي كانغ إن

خط الهجوم: هيونغ مين سون - تشو غو سونغ

تنقل مباراة السعودية كوريا في دور الـ16 من كأس آسيا 2024 على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، وعلى قناة الرابعة الرياضية في العراق، وعبر قناة بي إن سبورت في بقية بلدان الوطن العربي.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند على الشبكة القطرية هي باقة البطولة "beIN ASIAN CUP"، وعلى المجموعة السعودية ستتابعها على "SSC1 HD".