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أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من دبي بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد المشاركة في بطولتي الوحدة الإماراتي وكأس دبي الوديتين

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

وكان الزمالك شارك من قبل في دورة الوحدة الودية التي أقيمت بأبوظبي قبل المشاركة في دورة دبي للتحدي التي توج بلقبها.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قد استغل فترة التوقف الدولي بخوض مباريات ودية، والمشاركة في دورتين وديتين بالإمارات لتجهيز اللاعبين للفترة المقبلة.

