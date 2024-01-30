نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من مدرب فلسطين بعد الخسارة أمام قطر في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتقدم بالتهنئة للمنتخب القطري بالفوز وأشكر كل من ساندنا ودعمنا خلال مشوار البطولة.

تصريحات مدرب فلسطين

حاولنا أن نضيق المساحات على المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور وأهدرنا فرصتين محققتين لإحراز أهداف ولكن المنتخب القطري كان أكثر فاعلية وتمكن من حسم نتيجة اللقاء.

أتوجه بالشكر للاعبي منتخبنا الفلسطيني على ماقدموه خلال مشوار البطولة.

أخر نصف ساعة تمكننا من فرض سيطرتنا على مجريات اللقاء

حققنا الهدف الأساسي وكنا قادرين على التأهل ولكن قدر الله ماشاء فعل أشكر اللاعبين رغم الصعوبات التي نعاني منها في الخروج من فلسطين وحاول اللاعبون إسعاد شعبهم ولكن لدينا تصفيات كأس العالم ونتمنى نحقق الهدف الثاني لصالحنا

الأوضاع صعبة جدا والحرب الحالية على غزة ستغير بالتأكيد من خطط استعداداتنا لتصفيات كأس العالم وهذه الأجواء تعودنا عليها ونضع في الاعتبار ذلك ونقوم بوضع أكثر من خطة بديلة للاستعداد ولكن سنتواصل مع لاعبينا بالخارج ونحضر للمرحلة المقبلة من خلال معسكرات خارجية

بخصوص مستقبلي مع فلسطين لاتربطني بالمنتخب أي عقود ولدينا هدف بالتأكيد سأواصل العمل من أجله.

مساندة قطر والإخوة القطريين للقضية الفلسطينية واضح وبدأ من خلال مشهد الافتتاح ولقطة القسم الرسمي وإهداء قائد قطر القسم لقائد منتخبنا وبالتأكيد نشكرهم على تلك المشاعر والدعم المتواصل