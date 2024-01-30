نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب زياش وبوفال.. تشكيل المغرب المتوقع أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، يده على تشكيل أسود الأطلس الذي سيخوض مواجهة جنوب إفريقيا، في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

موعد مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا

يلتقى المنتخب المغربي مع نظيره الجنوب إفريقي، مساء، غدًا، الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 على ملعب "لاورينت بوكو"، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل المغرب المتوقع أمام جنوب إفريقيا

حراسة المرمي: ياسين بونو

خط الدفاع: يحيى عطية الله - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

الزلزولي - يوسف النصيري - أمين عدلي

وتنقل مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في ثمن نهائي أمم إفريقيا على قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، وتحديدًا عبر قناتي ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" "beIN SPORTS HD 2 MAX".

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