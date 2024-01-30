نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من نادي الزمالك يقدم واجب العزاء في الراحل العامري فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء في الراحل العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي أقيم اليوم الاثنين بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وفد من نادي الزمالك يقدم واجب العزاء في الراحل العامري فاروق



وتكون الوفد من، الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والكابتن هشام نصر، نائب الرئيس والكابتن أحمد سليمان ونيرة الأحمر ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.



وفي نفس الوقت حرص الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة على تقديم واجب العزاء.



وتوفي السيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، يوم الجمعة الماضي، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.