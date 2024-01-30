نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة للجماهير.. النصر يوافق على رحيل نجم الفريق فمن هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وافق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على رحيل نجم الفريق السعودي خلال الفترة القادمة بعدما أكدت بعض التقارير الصحفية.

النصر يوافق على رحيل فوفانا

وبحسب صحيفة الرياضية فإن إدارة نادي النصر قد وافقت على رحيل سيكو فوفانا لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت الصحيفة إلى أن فوفانا سوف ينتقل إلى صفوف نادي الاتفاق بقيادة جيرارد على أن ينهى الفريق كافة الإجراءات في الوقت الحالى.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال فوفانا سوف يكون على سبيل الإعارة دون الكشف مدة الانتقال.

ويشارك فوفانا مع منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا ويواجه منتخب السنغال اليوم الأثنين.