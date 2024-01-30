نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. المصري يتعاقد مع صلاح محسن لمدة 3 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، إجراءات التعاقد مع المهاجم صلاح محسن بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ومن المقرر أن يتم الجهاز الإداري للفريق خلال الساعات القادمة اجراءات قيد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا والذي يشغل مركزي رأس الحربة والجناح المهاجم بقائمة الفريق البورسعيدي.

يستعد الفريق البورسعيدي لخوض مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.



كواليس انضمام صلاح محسن لصفوف المصري بعيدا عن مجلس الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل النادي المصري البورسعيدي، عن مدة تعاقد صلاح محسن محسن، مهاجم الأهلي، القريب من الانضمام لصفوف الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف المصدر أن المفاوضات تمت عن طريق اللاعب بعيدا عن مجلس الإارة في انتظار إنهاء اجراءات تعاقد اللاعب مع الأهلي ليتم الاعلان بشكل رسمي.

وجاء تفاوض مسئولو النادي البورسعيدي، مع اللاعب بسبب رفض مجلس إدارة الأهلي التعامل مع نظيره المصري