نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوت ديفوار تُطيح بالسنغال من بطولة أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب كوت ديفوار بالإطاحة بنظيره منتخب السنغال خارج بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد الفوز عليهم بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وانتهت المباراة قبل التوجه بركلات الترجيح بهدف لمثله في الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة، حيث تقدم منتخب السنغال (حامل اللقب) عن طريق حبيب دياللو بصاروخية هزت شباك منتخب الأفيال من داخل المنطقة مع الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.



حتى سجل فرانك كيسي، التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة "86" من ركلة جزاء، ليتوجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي، حتى تأهل في النهاية منتخب كوت ديفوار، بينما ودع السنغال البطولة.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لخوض مواجهة نارية في دور الثمانية، يوم السبت القادم في مدينة بواكي، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي مالي وبوركينا فاسو.