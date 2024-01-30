نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ساندوتش الكان" الصافرة والراية نقطة مصر المضيئة في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد مباراة مخيبة أمام الكونغو الديموقراطية أمس، رحل فيها الفراعنة عن البطولة بمظهر هزيل.

لكن رغم الحزن على حال المنتخب، باتت مصر صاحبة نقطة مضيئة بسبب تواجد سباعي تحكيمي ظهر بشكل متألق مع بداية دور الستة عشر.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي حصاد التحكيم المصري حتى الان في هذا الدور عقب مغادرة الفراعنة بطولة الكان في كوت ديفوار.



أنجولا ونامبيا

افتتاح دور الستة عشر بين المنتخبين، شهد ظهور الثنائي محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو وعاونه محمود أبو الرجال الحكم المساعد.

الرأس الأخضر وموريتانيا

استطاع محمد عادل قيادة المباراة الثانية له في البطولة، بينما ظهر الحكم المساعد أحمد حسام طه للمرة الرابعة، وشارك أيضا محمود البنا في تقنية الفيديو.

السنغال وساحل العاج

كالعادة يواصل محمود عاشور أرقامه القياسية بالظهور الثاني خلال دور الستة عشر في مباراة شهدت إقصاء حامل اللقب في النسخة الماضية.



وفي مباراة اليوم يسجل محمود أبو الرجال ظهورا جديدا في تقنية الفيديو وذلك ضمن طاقم مباراة المغرب وجنوب افريقيا.