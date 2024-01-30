نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جاء من الموت".. أبو تريكة يتغنى بمنتخب كوت ديفوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر السابق، على فوز منتخب كوت ديفوار على السنغال بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

واحتضن المباراة بين منتخبي السنغال وكوت ديفوار ملعب استاد شارليس كونان باني، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال محمد أبو تريكة في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "السنغال سيطر على اللقاء في أول ربع ساعة، الذي قلب المباراة تغييرات الشوط الثاني التي كانت ممتازة من قبل منتخب كوت ديفوار".

وتابع: " الحظ يكون له دور كبير، في ركلات الترجيح، هذه هى كرة القدم، لاعبو كوت ديفوار كانوا مميزين في تسديد ضربات الجزاء".

واختتم: "جميعنا رأينا أن منتخب كوت ديفوار جاء من الموت، كان منتخب كوت ديفوار كان يبدو أنه سيغادر البطولة بعد الخسارة أمام غينيا بأربعة أهداف، لكنها تأهلت وواجهت حامل اللقب وغيرت المدير الفني، هذه هي حلاوة كرة القدم".