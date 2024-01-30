عاجل.. حسن شحاتة يختار هذا المدرب لتولي مهمة المدير الفني لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على أن حسام حسن الأنسب لتولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة، بدلًا من البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر.

وقال حسن شحاتة عبر تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري لا بد من رحيل فيتوريا، لم يفعل أي شئ للمدافعين لم يعلمهم كيفية حماية الشباك بغض النظر عن حارس المرمى".



وتابع: "لا أقول يرحل لأنني مدير فني أو أنني أرغب في أخذ مكانه، ولكن احنا في مصر أفضل الدول التي تلعب كرة قدم، لكن فيتوريا أحرز ستة أهداف وتلقت شباكه سبعة عملية غير منطقية".

مشددًا: "البديل الأنسب والأفضل لتولي المهمة الفنية هو المدرب الوطني، الذي يتعامل مع لاعبي الكرة بإحترام، حسام حسن الأنسب لقيادة منتخب مصر".

واختتم: "لدينا مدربين على أعلى مستوى، وأفضل من روي فيتوريا، قادرين على قيادة المنتخب المصري وتحقيق نتائج كبيرة".

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد تلقي الهزيمة على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية، في إطار منافسات دور الستة عشر من البطولة.