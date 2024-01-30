نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد النني يعتزل اللعب دوليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عم الحزن على بعثة منتخب مصر بعد الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في المباراة التي جمعت بينهما واتجهت لركلات الترجيح، وبها ودع البطولة بعدما فاز المنتخب الديمقراطي.

وصرح مراسل قناة ام بي سي عبر تصريحات تليفزيونية في برنامج يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي، قائلا: "الحزن سيطر على لاعبي المنتخب بعد الخروج من البطولة وهناك لاعبين دخلوا في نوبة بكاء".

وأكمل: "احمد حجازي وبعض اللاعبين الكبار حاولوا السيطرة على لاعبي المنتخب وتوجيه لهم بعض النصائح، وكيفية التعامل مع الانتقادات من الجماهير".

وواصل: "احمد حجازي خلال حديثه مع اللاعبين، قرر الاعتزال اللعب دوليا والاعلان عن ذلك سيكون خلال ساعات، ومحمد النني بيدرس هو الآخر ذلك القرار لكنه لم يحسم موقفه".



وشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.



وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.



وبعد خروج منتخب مصر تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح، وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة نظيره منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.