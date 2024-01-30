كاميرا الكان.. حسرة ساديو ماني بعد وداع السنغال أمم إفريقيا (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - رصدت كاميرا الكان رد فعل ساديو ماني، نجم منتخب السنغال بعد وداع البطولة على يد منتخب كوت ديفوار في المبارة التي جمعت بينهم اليوم، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.



وظهرت ملامح الحسرة على وجه ساديو ماني بعد المباراة، حيث نجح منتخب كوت ديفوار بالإطاحة بنظيره منتخب السنغال خارج بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد الفوز عليهم بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وانتهت المباراة قبل التوجه بركلات الترجيح بهدف لمثله في الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة، حيث تقدم منتخب السنغال (حامل اللقب) عن طريق حبيب دياللو بصاروخية هزت شباك منتخب الأفيال من داخل المنطقة مع الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.



وأدرك فرانك كيسي، التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة "86" من ركلة جزاء، ليتوجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي، حتى تأهل في النهاية منتخب كوت ديفوار، بينما ودع السنغال البطولة.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لخوض مواجهة نارية في دور الثمانية، يوم السبت القادم في مدينة بواكي، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي مالي وبوركينا فاسو.