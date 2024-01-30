تأهل 6 منتخبات لربع نهائي كأس أمم إفريقيا.. ووداع حامل اللقب والأكثر تتويجًا أبرز المفاجآت

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أحمد جودة - القاهرة - حسمت 6 منتخبات تأهلها رسميًا إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك قبل مباريات اليوم الأخير من دور الـ16 بالبطولة القارية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا منتخبات (أنجولا – نيجيريا – غينيا – الكونغو الديمقراطية – كوت ديفوار – الرأس الأخضر)، ويتبقى بطاقتين من مواجهتي مالي ضد بوركينا فاسو، والمغرب ضد جنوب إفريقيا والمقرر إقامتهما اليوم الثلاثاء في ختام دور الـ16.

11 هدفًا و4 بطاقات حمراء

شهدت مباريات دور الـ16 التي أقيمت حتى الآن تسجيل 11 هدفًا وتعد مباراة أنجولا وناميبيا التي انتهت بفوز الأول 3 – 0 الأكثر تسجيلًا للأهداف في هذا الدور، فيما انتهت مباراتين بالتعادل الإيجابي 1-1 وحسمتها ركلات الترجيح.

كما شهد هذا الدور إشهار البطاقة الحمراء 4 مرات، بواقع بطاقتين في مباراة أنجولا ضد ناميبيا، وبطاقة لـ محمد حمدي لاعب منتخب مصر وأخرى لـ فيديريكو بيكورو لاعب غينيا الاستوائية.

3 مفاجآت مدوية

شهدت مباريات دور الـ16 بعض المفاجآت غير المتوقعة، أبرزها خروج منتخب مصر "الأكثر تتويجًا باللقب" على يد نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 8-7، وكذلك خروج منتخب السنغال حامل اللقب بعد الخسارة أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح أيضًا، ووداع منتخب الكاميرون ثاني أكثر المنتخبات حصدًا للقب البطولة بالخسارة أمام نيجيريا.

خروج "حامل اللقب" وتأهل "صاحب الأرض"

بعد نتائج مخيبة وصعود بشق الأنفس من مرحلة المجموعات، عادت الأرض لتساند أصحابها ونجح منتخب كوت ديفوار في العودة مجددًا لدائرة المنافسة وأطاح بمنتخب السنغال حامل اللقب من منافسات البطولة بعدما تغلب عليه بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح وذلك بعدما انتهت المباراة بينهما بالتعادل 1-1.

ركلات الترجيح تحسم مباراتين

حسمت ركلات الترجيح مباراتي مصر ضد الكونغو الديمقراطية والتي فاز بها الأخير بنتيجة 8 – 7 بعد انتهاء وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، كذلك فاز منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح على منتخب السنغال 5 – 4.

منتخب مصر يودع "بلا انتصارات"

من الظواهر التي شهدها دور الـ16 خروج منتخب مصر من البطولة القارية دون تحقيق اي انتصار بعد تعادله في 3 مباريات بمرحلة المجموعات والخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتعد هذه المرة الثالثة الذي يودع فيها منافسات البطولة دون انتصارات بعد نسختي 1990، 1992.

المجموعة الأولى "الأفضل"

تعد المجموعة الأولى الأفضل حتى الآن بعدما تأهل منها منتخبين لربع نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث صعد منتخب نيجيريا بعد الفوز على الكاميرون 2-0، وتأهل منتخب كوت ديفوار بعد فوزه على السنغال بركلات الترجيح.