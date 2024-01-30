نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من سيد عبد الحفيظ على تعيينه مدير الكرة لمنتخب مصر الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق، على ترشيحه للمنصب ذاته بالمنتخب المصري، مؤكدًا على أن أي تكليف من البلد يتوجب أن تنفذه فورًا.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية: "أي تكليف منتخبات، أي وضع لمنتخب بلدك أقبله فورًا، لايمكن أن أرفض ذلك".

وتابع: "يجب أن نطور العقلية الرياضية، يجب أن نشتغل عليها، انت الأن بتصطدم بقدرات وشخصيات مختلفة".

وأردف: "هناك فرق شاسع بين الإدارة والقيادة، هناك شخص إداري شاطر ينظم ورق ويتكلم بشكل جيد لكنه لا يعرف كيفية القيادة والسيطرة".

واختتم: "كل انجازات المنتخب المصري، جاءت مع تواجد مدربين وطنيين، القدرات الجيدة مع الاحساس بالوطنية تؤدي إلى نتائج مبهرة".