نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. من هو الحارس البديل لصفقة محمد أبو جبل مع الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن جميع التفاصيل الخاصة بصفقة حارس مرمى البنك الأهلي، محمد أبو جبل وعن ما تردد حول تراجع الأحمر عن ضمه ليكون بديل الشناوي بعدما تعرض للإصابة في كأس أمم إفريقيا.



وصرح سيف زاهر عبر برنامجه المذاع على قناة أون تايم سبورتس، قائلا: " مفيش تفاصيل، مفيش مبروك ولا حتى عقد، الخطيب لم يجتمع مع أحد، أي صفقة أمير توفيق هو من يتولاها".

واستكمل: "الأهلي لم يتمم التعاقد مع أبو جبل ولم تكتمل الرتوش الأخيرة لكي يتراجع من الأساس، ولم يكن هناك اعلان رسمي من الطرفين".

وواصل حديثه: "لم يتدخل الشناوي ولا شوبير في تفاصيل التعاقد مع أبو جبل، ولم يسمح الأهلي تدخل اي فرد في اختيار الصفقات".

واختتم: "الأهلي لم يحدد حتى الآن الحارس البديل للشناوي وهناك ترشيحات عديدة لم يتم حسم اي منها".

وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، انباء خلال الساعات الماضية عن تراجع النادي الاهلي عن ضم حارس مرمى البنك الاهلي محمد أبو جبل ليكون بديلا الشناوي بعد إصابته خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا.



وشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.



وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.

وبعد خروج منتخب مصر تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح، وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة نظيره منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.