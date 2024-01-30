نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الآسيوية عن موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية وذلك ضمن منافسات بطولة كأس أمم آسيا والمقامة حاليا في قطر.



موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا



من المقرر أن تقام مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 وذلك ضمن منافسات كأس أمم آسيا.



وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنواتBeIN sports القطرية بنقل أحداث المباراة.



مجموعات كأس أمم آسيا



المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعمان.



تأهل منتخب السعودية محتلا صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.



وبدأ منتخب السعودية مشواره في دور مجموعات من بطولة كأس آسيا بالفوز على عمان بهدفين مقابل هدف ثم فاز على قرغيزستان بثنائية نظيفة قبل أن يتعادل سلبيا مع تايلاند في الجولة الثالثة والأخيرة.