نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "ليس 25" وسام أبو علي يحصل على رقم قميص العظماء مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن رقم قميص نجم الأهلي الجديد وسام أبو علي، مؤكدًا على أنه سيرتدي رقم بعد صلاح محسن بعد رحيله إلى المصري البورسعيدي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "وسام أبو علي يرتدي القميص رقم 9 بعد رحيل صلاح محسن إلى المصري".



وتعاقد النادي الاهلي مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، بعقد يمتد ل3 مواسم ونصف بقيمة 2 مليون يورو.

وأعلن النادي الاهلي مساء أمس عن رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق نهائيا، على أن ينضم لصفوف نادي المصري البورسعيدي.

ونشر الاهلي بيان رسمي يعلن من خلاله رحيل صلاح محسن عن صفوف القلعة الحمراء، حيث جاء كالتالي: "قام النادي بفسخ تعاقده مع صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي وذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة ".

وخاض صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برفقة الفريق 7 مباريات هذا الموسم سجل خلالهما هدف وصنع هدف آخر.