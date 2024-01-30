نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار على الهواء.. هو حسام حسن مش مصري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، عن غضبه بسبب تجاهل اتحاد الكرة المصري لشقيقه حسام حسن، مؤكدًا على أن مايحدث معه كثير جدًا بالرغم من أنه بالأرقام الأنسب لتولي المهمة الفنية للمنتخب الوطني.

وقال إبراهيم حسن عبر تصريحات تليفزيونية: "بالورقة والقلم اعتبرني شخص غير إبراهيم حسن، بالمنطق حسام حسن اقدم وأكثر خبرة من المدربين المتواجدين على الساحة المصرية".

وتابع: "تاريخ حسام حسن مع منتخب الأردن لأول مرة يوصل لكأس الأمم دون هزيمة، تصنيف المنتخب الأردني الرابع على كأس آسيا".

واستكمل غاضبًا: "بتتكلم عن حسام حسن الذي كان يجب أن بتولى الإدارة الفنية للمنتخب الوطني في كذا سنة، مايحدث كثير للغاية".



واختتم: "حسام حسن خارج اي منافسة مع أي مدرب، مع احترامي للجميع ولكن عندما يحدث استفتاء في كل مرة عن من يتولى مهمة القيادة الفنية للمنتخب ومع كل مرة يكتسح التصويت حسام حسن بنسبة 85٪، وبعد كل ذلك لم يتولى المهمة هنا يصبح في حاجة غلط ".