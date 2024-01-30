نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة إلغاء الأهلي صفقة محمد أبو جبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن حقيقة تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع حارس مرمى البنك محمد أبو جبل، وعن جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.



وصرح المراسل الخاص لبرنامج مهيب عبد الهادي المذاع عبر قناة أم بي سي، قائلا: " ابو جبل وقع على عقود النادي الأهلي بعدما ارسلت له عن طريق بي دي اف، وقام بالتوقيع عليها وإرسالها مرة أخرى لمسؤولين النادي الأهلي لإتمام سرعة الإجراءات".

وواصل حديثه: "ولم يكن التفاوض مع أبو جبل من قبل الأهلي في نفس يوم المباراة كما تردد ولكنه كان قبلها بيومين ولم يؤثر انضمامه للأهلي عليه وكان داخل المباراة بتركيز كبير للغاية".

وأكمل: "كانت الأمور شبه محسومة بين الطرفين، في حين أنه كان هناك أسماء حراس مرمى تم طرحها، ولكن النادي الأهلي وضع بصمته وانهى تعاقده مع ابو جبل".



وعن تراجع الأهلي عن ضم صفقة ابو جبل تحدث قائلا: "هناك بعض الأقاويل ترددت حول تواجد مشاده بين أبو جبل ومحمود كهربا ولكنه كانت نرفزة ملعب، خلال المران الأخير قبل المباراة النهائية، والأمر انتهى تماما وتصالح الطرفين".



واتم حديثه: "وترددت الأقاويل أيضا عن عدم وجود علاقة قويه بين الشناوي وأبو جبل ولكن لم يحدث ذلك وطوال المعسكر كان بينهم مودة وحب".

وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، انباء خلال الساعات الماضية عن تراجع النادي الاهلي عن ضم حارس مرمى البنك الاهلي محمد أبو جبل ليكون بديلا الشناوي بعد إصابته خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا.



وشارك أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر في خروج الفراعنة من البطولة بعدما، فشل في تصدي أي ركلة جزاء من لاعبي الكونغو الديمقراطية، وعندما شارك في ركلات الجزاء سجل الهدف القاتل الحاسم في اللقاء في شباك الكونغو ومنها ودع الفراعنة بطولة أمم إفريقيا.



وبعدما تعادل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الرسمية اتجه الثنائي لركلات الترجيح نجح من خلالها جميع لاعبي الفراعنة من تسجيل الركلات ولكن شارك الثنائي مصطفى محمد والحارس محمد أبو جبل في خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أضاع كل منهما ركلة ترجيح.

وبعد خروج منتخب مصر تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح، وذلك ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة نظيره منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.