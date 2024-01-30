موعد مباراة أوزبكستان ضد تايلاند اليوم الثلاثاء في كأس آسيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الآسيوية مباراة أوزبكستان وتايلاند وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس أمم آسيا والمقامة حاليا في قطر.



تأهل منتخب أوزبكستان للدور الثاني بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بتعادله مع سوريا سلبيا وفوزه على الهند بثلاثية نظيفة وتعادله مع أستراليا بهدف لكل منهما.



بينمت احتل منتخب تايلاند المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، حيث فازت على قيرغيزستان بثنائية نظيفة وتعادلت سلبيًا مع سلطنة عمان وأيضًا مع السعودية.



مجموعات كأس أمم آسيا



المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعمان.



موعد مباراة أوزبكستان وتايلاند في كأس أمم آسيا



من المقرر أن تقام مباراة أوزبكستان وتايلاند يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا.



وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات BeIN sports القطرية بنقل أحداث المباراة.