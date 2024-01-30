نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء في الدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد المدينة التعليمية.

وسوف تنقل أحداث مباراة السعودية أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في كأس آسيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بصوت المعلق عصام الشوالي.

وإليكم تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية:-

حراسة المرمي: أحمد الكسار

خط الدفاع:علي البليهي - حسان تمبكتي - علي لاجامي

خط الوسط: محمد البريك - محمد كنو - عبد الإله المالكي - سامي النجعي - سعود عبدالحميد

خط الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري